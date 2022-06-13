Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi

PençeKilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

Tokat Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda Tokat’ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün PençeKilit Harekatında şehit düştüğünü bildirildi. Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3’ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök’ün bekar olduğu öğrenildi.

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