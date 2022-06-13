Tokat'a şehit ateşi düştü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) PENÇEKilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.
PençeKilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit oldu. Gök'ün şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde oturan ailesine ulaştı. Zarife ve Zühtü Gök çiftinin 5 çocuğunun üçüncüsü ve bekar olan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi yarın köyde düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-06-13 15:31:00
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