Şehit Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin? (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi soncu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Tokat Havalimanı'ndan alınarak cenaze aracıyla Erbaa ilçesine getirildi. Şehit Gök'ün cenazesi, Tosunlar köyündeki baba ocağına götürülüp, helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin kız kardeşi Dürdane Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt'un kamuflaj giydiği görüldü. Özyurt ile şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kübra Özyurt, "3 yıl sabrettin. 1,5 ay daha bekleyemedin mi?" dedi.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şehidin yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namaz sonrası Tosunlar köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR

2022-06-14 14:44:23



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