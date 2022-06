Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Tokat'ta sergi açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun davetlisi olarak ziyaret ettiği Tokat’ta, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kıbrıs dışındaki ilk sergisi de açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun davetlisi olarak gittikleri Tokat’ta önemli temaslarda bulundu. Ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyelerinin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 25 eseri bir araya getiren resim sergisinin açılışı da yapıldı. Açılışı yapılan sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında açtığı ilk sergi olması açısından da tarihi bir anlama sahip.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve yardımcısı Çağrı Somtürk, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Kıbrıs gazileri ve pek çok davetlinin katıldığı serginin açılışında; Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Tokat Milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu birer konuşma yaptı.



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için her zaman çok değerli ve önemli bir yer.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında açtığı ilk sergi olan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Sergisi’nin açılışında ilk konuşmayı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Konuşmasına, Dr. Suat Günsel ve ekibini Tokat’ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Eroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için her zaman çok değerli ve önemli bir yer” ifadesini kullandı. Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda alın teri akıtan birçok gazimiz bugün burada yanımızda. Vatanımızın her bir karış toprağı bizim için çok önemli. Bizlere göre vatan sevgisi imandan gelir ve canımızı esirgemeden feda ederiz. Çünkü biz böyle bir milletin evlatlarıyız” dedi.



“Kıbrıs Türkiye için ne kadar önemli ise Türkiye de Kıbrıs için o denli önemlidir.”

Konuşmasına, “Türkiyemiz canından can vererek bizlere bir cumhuriyet bağışladı, Kıbrıs Türkleri olarak sizlere minnettarız” sözleriyle başlayan Dr. Suat Günsel, “Bu minnettarlığın karşılığını vermenin sadece bir yolu vardır, o da çok çalışmak” dedi. Günsel ve Yakın Doğu ailelerinin bu bilinçle 43 yıldır durmadan çalıştığını vurgulayan Dr. Suat Günsel, “Bu çalışma, Kıbrıs Türk halkının geleceğine duyduğumuz inancın olduğu kadar; Türkiye’ye yakışma cabamızın da bir sonucudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bir bütündür. Kıbrıs Türkiye için ne kadar önemli ise Türkiye de Kıbrıs için o denli önemlidir” ifadesini kullandı.



“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türk dünyasındaki bütün önemli ressamların eserlerini dünya ile buluşturuyor”

Konuşmacılardan Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt ise konuşmasına, gerçek bir Türkiye dostu olarak nitelediği Dr. Suat İrfan Günsel’i Tokat’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. “Yakın Doğu Üniversitesi’ni kuran ve kurucu rektörlüğünü yapan Suat Hocamız, ilim dünyasında Yakın Doğu Üniversitesi’ni saygın bir üniversite haline getiren bir büyüğümüz. Aynı zamanda bir sanat insanı olan Suat Hocamız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açtığı müzelerle tarihi gelecek nesillere aktarmayı başarıyor” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türk dünyasındaki bütün önemli ressamların eserlerini dünya ile buluşturduğunu söyleyen AK Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, “Yakın Doğu Oluşumu, Yakın Doğu Üniversitesi ile eğitim alanında dünya çapında başarılar elde ederken, Kıbrıs’ta bir ilke imza atarak Kıbrıs’ın altı minareli en büyük camisini yapıyor, diğer yandan KKTC’nin ilk elektrikli otomobili GÜNSEL’i geliştiriyor. Bu vizyonun mimarı olan Suat hocamız, tüm bu yaptıkları ve duruşu ile çok özel bir insan” dedi.



“Kıbrıs’taki Türklerin, kendi topraklarını kaybetmemesi; hür ve bağımsız olarak yaşaması Türk dünyası için çok önemli”

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise konuşmasına, “Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla ve canlarıyla suladığı aziz bir vatan toprağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şeref verdiler” sözleri ile başladı. Vali Hatipoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çok farklı anlamlar taşıyan bir yer. Balkanlar'daki ana vatanın kaybedilmesinden sonra, ebedi Türk vatanı üzerinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir uzantısı olan Kıbrıs’taki Türklerin, kendi topraklarını kaybetmemesi; hür ve bağımsız olarak yaşaması Türk dünyası için çok önemli” ifadesini kullandı.

Türklerin Ön Asya’dan uzaklaştırılması sürecinin Kıbrıs’ta verilen mücadeleler sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile durdurulduğunu söyleyen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Kıbrıs Barış Harekatı'nda ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve bugün aramızda da yer alan Kıbrıs gazilerini saygıyla anıyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik ve sanatsal çalışmalarıyla büyük başarılara imza attığını ve bu başarıları yakından takip ettiklerini söyleyen Vali Hatipoğlu, “Bu başarıların mimarı olan Sayın Dr. Suat Günsel’i Tokat’ımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

