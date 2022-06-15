Tokat’ta hayvan hastanesi kurulacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 300 bin metrekarelik ormanlık bir alanda kurulacak olan barınakta hayvan hastanesinin de yer alacağını söyledi.

Türkiye Belediye Başkanları Birliğinin organizasyonuyla Tokat Belediyesinin ev sahipliğinde “Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği İle Belediyelerde İklim Değişikliği Hakkında Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitim Programı” Tokat’ta düzenlendi. 16 il, 80 ilçe belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından davetlilerin katıldığı eğitim programının açılış konuşmasını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Belediye olarak kurmuş oldukları tesiste çamurdan her gün 6 megawatt elektrik ürettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, artıkların bu yolla bertaraf edilmesiyle suretiyle doğaya enerji üretiminden kaynaklı verilecek zararın önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Yıllık 20 bin hanenin ihtiyacı olacak elektrik enerjisini bu yöntemle üreterek bir taraftan zararlı olacak atıkların doğaya karışmasına engel olduklarını, diğer yandan termik ve hidroelektrik santrallere alternatif bir yöntemle hareket ettiklerini ve tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.

Tokat’ta doğal hayatın korunması için Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğini kurarak önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Her belediyenin hayvan barınağı yok, köylerde zaten barınak yok. Biz Tokat ilimizde merkez ve 11 ilçemiz, 40 aşan beldemiz, özel idaremizin de katılmasıyla 630 köyümüzün içerisinde olduğu Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğini kurduk. Birliğimiz 6 ay önce Cumhurbaşkanımız tarafından kararname ile onaylandı. Sadece kedi ve köpeklerin değil, kanatlı hayvanların, yırtıcıların da yararlandırılacağı içerisinde hayvan hastanesinin bulunduğu 300 bin metrekarelik hayvanların doğal ortamı ormanlık bir alanda tesisimizi, barınak ana merkezimizi kuracağız. Bunun dışında iki ayrı merkezimizi bu çalışmanın istasyonları olacak şekilde kuracağız. Bu sayede Tokat’ın tamamında sahipsiz hayvanları bu şekilde koruma altına almış olacağız” dedi.

Tokat’ın neresinden olursa olsun bakıma muhtaç hayvanların birliğin araçları ile alınarak bu tesislere getirileceğini, gerekli bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacağı ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tesislerin giderlerinin bölgedeki ilçe ve belde belediyelerinin bir yıllık gelirlerinin yüzde 1’i ile karşılanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.