Balık tutarken canından oldu

Tokat'tın Almus ilçesinde ırmakta elektrikle balık tutmaya çalışan şahıs canından oldu.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde, Mehmet Altun (33) arkadaşları ile birlikte balık tutmaya gitti. Muhat Irmağı yakınlarından geçen nakil hattına bağladığı kablo ile ırmağa elektrik vererek balık tutmak isteyen Altun, akıma kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Almus Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.