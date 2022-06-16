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Tokat’ta 12 bin adet tüplü asma fidanı ile 400 ana arı törenle dağıtıldı

İHA

Tokat’ta 12 bin adet tüplü asma fidanı ile 400 ana arı törenle dağıtıldı

Tokat’ta yaklaşık 200 çiftçiye 12 bin adet tüplü asma fidanın yanı sıra 400 ana arı törenle dağıtıldı.
Tokat Valiliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından tüplü asma fidanı ile ana arı dağıtımı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanı’nda yapıldı. Törende konuşma yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, geleneksel olarak yapılan tüplü asma fidanın yanı sıra bu sene ana arı dağıtımı yaptıklarını kaydetti. Rektör Şahin, üniversite olarak topraksız tarım, meyve ve sebze üreticiliği ıslah çalışmaları olduğunu belirterek, “Bu sene ayrıca tavukçuluk projemizde var. Pandeminin etkisi ile birlikte tavuk ve yumurta fiyatlarında hareketlilikler var. İnsanları tavukçuluk ve yumurta üzerinde küçük çaplı üretim yaparak ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hocalarımız bir proje üzerinde çalışıyorlar. İnşallah hem tavukçuluk hem de yumurta çalışmasını bu yıl içerisinde harekete geçireceğiz” dedi.
Vali Numan Hatipoğlu ise Tokat denilince akla tarım ve hayvancılık geldiğini belirterek, “Üniversitelerin şehirlerinin önünde bir rehber olması büyük bir önem taşıyor. Ziraat fakülteleri eli ile ülkemizde hem tarımı hem de köy hayatını dönüştürecek yeni hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Köyden kente göçün çeşitli sebepleri var. Bunların belli bir kısmı gelirle bir kısmı da zihinsel dönüşümle ilgili. Zihinsel dönüşümü gerçekleştirecek olan akademisyenlerimiz bizlere yol göstererek pilot projelerle bunları ortaya koyacak. Köylerde çiftçiliğe dönüşü sağlayamaz isek köyden kente göç devam edecek. Onun için yapılan bu çalışmalar çok değerli” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Hatipoğlu, çiftçilere tüplü asma fidanı ille ana arı dağıtımı yaptı. Program sonrasında Vali Hatipoğlu, seralarda asma bağ fidanları üretimi ile ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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