Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 gözaltı

İbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişi 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kentte Milli Emlak Müdürlüğü'nde görevli bazı personellerin rüşvet karşılığı usulsüz düzenlemeler yapıp irtibatlı olduğu kişileri menfaat karşılığı hazine arazileri üzerinde hak sahibi yaptıkları bilgisi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kamu görevlisi de bulunan V.A., F.B., İ.Ç., F.D., D.Y., N.A., K.İ. ve M.S. gözaltına alındı. Şüpheli 8 kişiye 'rüşvet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' gibi suçlamalarla işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR
2022-06-17 12:06:12
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