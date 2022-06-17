Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı

Tokat'ta üzerindeki elektronik kelepçeyi kestikten sonra uzaklaştırma kararı bulunan boşanmakta olduğu kadının evine girip jandarma görevlisini yaralayan şahsa toplamda 75 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Tokat'ta uzaklaştırma ve koruma kararına rağmen ayağındaki elektronik kelepçeyi keserek boşanmak üzere olduğu eşinin evine giden Ö.S. (31), koruma amaçlı evin çevresinde bulunan jandarma görevlisini pompalı tüfekle yaralamıştı. Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 6 aydır tutuklu olarak yargılanan Ö.S. ile ilgili karar bugün verildi. Ö.S.'ye tehdit, hürriyetten yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali, adam yaralama gibi birçok suçtan toplamda 75 yıl 10 ay hapis cezası verildi.



"75 yıl ceza alması bizi mutlu etti"

Mahkeme çıkışında kararı değerlendiren mağdur eski eş H.S., “Bugün karar çıktı. 2 yıldır mücadele ettiğimiz şahsın 75 yıl ceza alması bizi mutlu etti. Çünkü ailecek dışarı dahi çıkamıyorduk. Şu an kızımla birlikte huzurlu bir hayat diliyorum. Mahkeme heyetine bu kararından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun gibi insanların bu cezalarla caydırıcı bir hale gelmesini istiyorum. Hak eden herkes bedelini ödesin. Bu karar bizi mutlu etti. Çünkü 2 yıldır kan kusuyorduk. Adalete güvendik ve bunun karşılığını da aldık” diye konuştu.

Genç kadının ağabeyi ise kendilerini ölümle tehdit eden şahsa verilen cezanın bu tür eylemleri yapmayı düşünenlere karşı iyi olduğunu, örnek olduğunu söyledi.

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