Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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– Tokat’ta kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri halat yardımı ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay; Büyükbeybağı Mahallesi Bulguroğlu çiftliği yolu üzerinde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD bölgeye sevk edildi. Ekipler İ.Y.’yi (33) kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla bağlanan şahıs, ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı şahıs ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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