Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı

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İbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)TOKAT´ta, dengesini kaybedip uçurumdan düşerek yaralanan İbrahim Yücel (33), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Tokat çevreyolu girişinde yaşandı. Çevreyolu kenarında yürüyen İbrahim Yücel dengesini kaybedince uçurumdan düşerek yaralandı. Yaklaşık 200 metre aşağıya kadar inen Yücel, kendi imkanı ile tekrar yukarı çıkamayınca yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri halat yardımı ile yanına indikleri Yücel´i bulunduğu yerden yukarı çıkardı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat İbrahim UĞUR

2022-06-17 19:01:07



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