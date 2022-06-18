Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

İHA

Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü mevkiinde bir vatandaşın kaynaklıklardan düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 kişilik arama kurtarma ekibi, Temel Aydın’ı (63) düştüğü yerden kurtararak sedyeye aldı. Yaklaşık 200 metre sedyede taşınan şahıs ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta ağıla giren kurt 100’e yakın koyunu telef etti
YEREL HABERLER Tokat’ta ağıla giren kurt 100’e yakın koyunu telef ...
Kiraz bahçesini halka açtı
YEREL HABERLER Kiraz bahçesini halka açtı
Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz açtırmadı
YEREL HABERLER Botlu jandarma ekipleri kaçak balık avcılarına göz ...
Kimliklerini kaybeden adayların YKS maratonu
YEREL HABERLER Kimliklerini kaybeden adayların YKS maratonu
Tokat’ta rüşvet operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat’ta rüşvet operasyonunda 4 tutuklama
Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri ...
İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü
YEREL HABERLER İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş ...
Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı
YEREL HABERLER Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini ...
Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat'ta rüşvet operasyonunda 8 gözaltı
Tokat’ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat’ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
Erbaa’da kent kütüphanesi için arsa takası
YEREL HABERLER Erbaa’da kent kütüphanesi için arsa takası
Tokat’ta 12 bin adet tüplü asma fidanı ile 400 ana arı törenle dağıtıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta 12 bin adet tüplü asma fidanı ile 400 ana ...
Balık tutarken canından oldu
YEREL HABERLER Balık tutarken canından oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.