Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü mevkiinde bir vatandaşın kaynaklıklardan düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 kişilik arama kurtarma ekibi, Temel Aydın’ı (63) düştüğü yerden kurtararak sedyeye aldı. Yaklaşık 200 metre sedyede taşınan şahıs ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.