Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi

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Tokat’ta sıcaktan bunalan çocuklar şehir parkında fıskiyelerin altına girerek serinledi.

Tokat’ta yağışlı geçen haftanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Kentte 32 dereceye varan sıcakta çocuklar fıskiyelerin altına koştu. Tokat Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete sunulan şehir parkında onlarca çocuk doyasıya eğlendi. Anne ve babaları ile parka gelen çocuklar serinlemenin keyfini çıkardı. Fıskiyelerin etrafında dolaşan, bir birleri ile şakalaşan çocuklardan bazıları kıyafetleri ile bazıları şortlarını suya girdi. Renkli görüntülerin yaşandığı parkta çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

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