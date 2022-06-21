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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deveciler Hanı'nda defile

İHA

Deveciler Hanı'nda defile

Tokat Deveciler Hanı “Seyrüsefer Danişmend900 Yıllık Yolculuk” isimli defileye ev sahipliği yaptı.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Danişmendli Beyliği’nin Tarihi Eserlere Yansıması” tema çalışmaları görücüye çıktı. 2 yıllık araştırma, tasarım ve üretim süreçleri ile hazırlanan Görsel Sanatlar ve Nakış atölyelerinde hazırlanan eserler sergisi ilgi gördü. Serginin ardından “Seyrüsefer Danişmend 900 Yıllık Yolculuk” isimli defile yapıldı. Defilede Anadolu’nun geleneksel kıyafetleri görücüye çıktı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 21 kıyafet, defile ile davetlilerin beğenisine sunuldu. Tarihi mekanda düzenlenen defile ilgi gördü. Ay yıldız işlemeli elbise izleyenlerden büyük alkış aldı. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Aslı Gül, 6 aylık ARGE çalışmasının ardından kıyafetlerin atölyelerde dikildiğini kaydetti. 2 yılık bir çalışmanın sonrasında kıyafetlerin görücüye çıktığını belirten Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, geçmişten günümüze kadim şehir Tokat’ın var olan kıyafetlerinin modernize edilerek günümüze uyarlandığını belirtti. Usta öğreticilerin yoğun emekleri ile kıyafetlerin ortaya çıktığını ifade eden Müdür Ağar, “Tarihi mekanda bu defileyi sunma şansına sahip olduk. Her motif her çalışma ayrı bir değer, öneme sahip. 900 adımda 900 yıllık tarihe sahip Tokat’ımızda böyle bir günü yaşamaktan mutlu olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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