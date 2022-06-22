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Trafik cezası kesilecek sandılar, gerçek çok farklı çıktı

İHA

Trafik cezası kesilecek sandılar, gerçek çok farklı çıktı

Tokat’ta trafik ekiplerinin durdurduğu araç sürücüleri, ceza yazılacağını sanarak yaşadıkları şaşkınlığın ardından kiraz ikramı ile rahat bir nefes aldı.
Tokat Belediyesi tarafından “Kiraz Tokat'ta Yenir” başlığında etkinlik düzenlendi. Geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden yapılan uygulama bu yıl trafik kontrol noktasında yapıldı. Uzunburun mevkiinde uygulama noktasında yapılan etkinlikte araç sürücüleri trafik ekipleri tarafından durduruldu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından araç sürücülerine kiraz ikram edildi. Önce ceza yazılacağını sanarak kısa bir şaşkınlık yaşayan sürücüler daha sonra kiraz ikramı ile rahat bir nefes aldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kiraz ikramı için durdurulan araç sürücülerinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, “Yoğun bir kalabalıkta araç sürücüleri durdurulunca çekince yaşadılar. Sonra o lezzetli, kırmızı kirazları görünce sevindiler. Bu işin esprisi ama güzel bir etkinlik oldu. Biz şehrimizi yemekleri, tarihi, turizmi ile tanıtmaya çalışıyoruz. Tokat’ta şu an kiraz mevsimi, kirazımız dillere destandır. Lezzeti, görüntüsü, sertliği ile farklı olan kirazımızı tanıtalım istedik. Kiraz Tokat’ta yenir dedik. Bu anlamda Tokat’tan geçenlere kiraz ikramı yaptık” dedi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise Tokat’ın pek çok ürünün yetiştiği nadide bir şehir olduğunu belirterek, “Sayın Belediye Başkanımızla ilimizde yetişen kirazları yolculuk etmekte olan vatandaşlarımıza ikram ettik. 'Kiraz Tokat’ta yenir' sözü gerçekten de layıkıyla ifade edilmesi gereken bir söz. Tokat’ta özellikle meyve alanında muhteşem bir aroma ve tat var. Onun dışında da Tokat tarihi ve kültürel alanları ile görülmesi gereken bir ilimiz. Herkesi Tokat’a davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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