AK Parti ve MHP’den CHP’li belediyeye suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti ve MHP’den CHP’li belediyeye suç duyurusu

İHA

Tokat'ın Zile ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zile Kalesi'nde asılı olan posterinin kaleden indirildiği iddiası ile AK Parti ve MHP ilçe başkanları, CHP'li belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti ve MHP’den CHP’li belediyeye suç duyurusu

Tokat’ın Zile ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zile Kalesi'nde asılı olan posterinin kaleden indirildiği iddiası ile AK Parti ve MHP ilçe başkanları, CHP’li belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tokat’ın Zile ilçesinde yaklaşık bir hafta önce çevre düzenlemesi tamamlanan Roma dönemi eseri kalede açılış töreni yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun katılımı ile açılışı yapılan kaleye Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asıldı. MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin törenin ardından birkaç gün sonra asılı olduğu yerden kesilerek indirildiğini iddia etti. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Ziraatçı, suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Zile Kalesi önünde açıklamalarda bulunan Ziraatçı, “Zile Kalesi'nde restorasyon çalışmalarının açılışının ardından bir misafirimi gezdirmek için kaleye çıktım. Buraya geldiğimde Zile Belediyesine ait itfaiye aracı Cumhurbaşkanımızın olduğu posteri kesti ve yere düştükten sonra arkasına bakmadan gittiler. Tekrar posteri biz kaymakamlığımız aracı ile astırdık. Cumhurbaşkanımızın posterine tahammül edememelerinin, bu resmi kesip yere bırakmalarının hesabını sormamız gerektiğine kanaat ettik. Bununla alakalı suç duyurusunda bulundum” dedi.

MHP'li Bulut'tan tepki
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağıyla birlikte Zile Kalesi'nde asılı bulunan portresinin iplerini keserek ayaklar altına almaya kalkan Zile Belediyesi itfaiye personelleri hakkında MHP Zile İlçe Başkanımız Ahmet Ziraatçı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç İl Başkanımız Mustafa İpek Bey tarafından da takip edilmektedir. Alçakça saldırı sonrasında Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu Bey gerekli hassasiyeti derhal göstermiş ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatmıştır” ifadelerine yer verdi.

AK Parti'den açıklama
AK Parti Zile İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise, “Zile Belediyesi personelinin Zile Kalesi'nde asılı bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan posterini Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağımızın yanından ayırma eylemleri ile ilgili olarak indirme nedeni, şekli, indirme gerekçesi ile ilgili gelişmelerin soruşturulması hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konuyla ilgili en başından bu saate kadar süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı herhangi bir hakaret söz konusu olduğu taktirde yasal başvurularımızla sorumluların adalet karşısında gereken hesabı vermesi için süreci sonuna kadar takip edeceğiz” denildi.

CHP'li başkan iddiaları reddetti
Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ise iddiaları reddederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin rüzgardan dolayı yırtılarak yere düştüğünü, onarıldıktan sonra yerine asıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat’ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi ...
Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı
Tokat’ta köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı
YEREL HABERLER Tokat’ta köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı
Havaalanında bulundu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Havaalanında bulundu tedavi altına alındı
Trafik cezası kesilecek sandılar, gerçek çok farklı çıktı
YEREL HABERLER Trafik cezası kesilecek sandılar, gerçek çok farklı ...
Tokat'tan İstanbul'a giden aynı gün geri dönemiyor
YEREL HABERLER Tokat'tan İstanbul'a giden aynı gün geri dönemiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.