Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

İHA

Podyuma çıkan buzağılar isimleriyle dikkat çekti

Tokat’ta sahipleri tarafımdan süslenerek podyuma çıkarılan buzağılar güzelliklerinin yanı sıra isimleri ile de dikkat çekti.
Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı güzellik yarışmasının 4. düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen yarışmayı izleyenler keyifli anlar yaşadı. Yarışmaya 33 yetiştirici 3 farklı ırktaki buzağılarıyla katıldı. Törende konuşmaların ardından buzağılar podyuma çıktı. Sahipleri tarafından podyumda dolaştırılan buzağılar alkış topladı. Yürümek istemeyen buzağılara biberonla süt verilerek yürümesi sağlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada buzağılar sevimlikleri kadar isimleri ile de dikkat çekti. “Sempatik serseri”, “Cesur”, “Oyunbozan”, “Çapkın” isimleri ile buzağılar podyumda boy gösterdi. Jürinin ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme sonucu Simental ırkında Aybeniz, Holstein ırkında Kumru, Montofon ırkında Oyunbozan birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri ve STK başkanları tarafından verildi.
Yarışmada birinci olan buzağı sahiplerine süt sağma makinesi, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İngiliz bisikletçilere davul zurnalı karşılama
YEREL HABERLER İngiliz bisikletçilere davul zurnalı karşılama
Erbaa'da kurban satış yerleri kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Erbaa'da kurban satış yerleri kura ile belirlendi
Tokat’ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat’ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi ...
AK Parti ve MHP’den CHP’li belediyeye suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti ve MHP’den CHP’li belediyeye suç duyurusu
Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı
Tokat’ta köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı
YEREL HABERLER Tokat’ta köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı
Havaalanında bulundu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Havaalanında bulundu tedavi altına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.