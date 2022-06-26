Tokat'taki off-road yarışlarında aracın devrilme anı kameralara yansıdı

Tokat'ta düzenlenen offroad şenliğinde aracın devrilme anı kameralara yansıdı. Kazayı pilotlar yara almadan atlattı.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme OffRoad Kulübü tarafından düzenlenen offroad şenliğinin 4.’sü Topçam Mahallesi'nde yapıldı. 100’e yakın offroad aracının katıldığı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmayı izleyebilmek için dağlık alana çıkan vatandaşlar farklı bir heyecan yaşadı. Çukurlarla dolu pisti en kısa sürede tamamlamak isteyen pilotlar süre ile yarıştı. Hızlı girdiği virajda bir arazi aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yüreklerin ağza geldiği kazaya görevliler müdahale etti. Yan yatan araçtan pilot ve yardımcısı yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Yarışlar yağmur yağışı altında devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.