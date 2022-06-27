MHP’den “siyasi dolandırıcı” vurgusu

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, “Siyasi dolandırıcılara asla fırsat tanımayacağız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları Tokat Merkez, Yeşilyurt, Erbaa, Zile, Turhal ve Niksar ilçelerinde düzenlendi. Hafta sonu yapılan programlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, “Bu toplantılarımızda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu beka sorununu tüm çıplaklığı ile hemşerilerimize anlattık. Milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimiz Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları tüm çıplaklığıyla anlatmışlardır. Toplantılarımıza katılımların yüksek olması, teşkilat mensuplarımızın heyecan ve coşkuları bizleri mutlu etmiştir. Gördük ki, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine tüm teşkilatımız hazır” dedi.

MHP’li İpek, şahsi gelecek kaygısı içinde olmadıklarını belirterek, “Bunun için ülkemizin bekasından hiçbir zaman taviz vermeyiz. Günü birlik sıkıntıları görüyoruz. Ama biz yarınları düşünüyoruz. Bunun için de siyasi dolandırıcılara asla fırsat tanımayacağız. Karamsarlığı, kötümserliği kapımızdan içeri sokmayacağız. Çünkü bizler Çanakkale’de üzüm hoşafı ile savaşan onbeşlilerin evlatlarıyız. Açlıkla, şahsi istikballe bizleri tehdit edenlere karşı, eğilmeyeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Geleceğin Lider ülke Türkiye’si hedefimizden asla dönmeyeceğiz” diye konuştu.

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