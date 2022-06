Başkan Eroğlu, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Bizim yerimiz sokakta, sahada, gecegündüz her daim milletimizin yanında olmaktır” dedi.

Meydan bölgesinde esnaf ziyareti yapan Başkan Eroğlu, esnafların ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Belde ve köy otobüslerinin hareket saatini bekleyen vatandaşlarla çay içerek, hasbihal eden Başkan Eroğlu, “Bizim yerimiz sokakta, sahada, gecegündüz her daim milletimizin yanında olmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren gönül belediyeciliği düsturu ile halkımızla yan yana olmaya, esnaflarımızın istek ve taleplerini yerine getirmeye, makam odamızı sahaya taşımaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu, Tokat’ın, tarih boyunca her zaman en önemli ticaret, tarım ve kültür merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Yüzyıllarca yıllık varlıkları, babadan oğula mesleki kültürleri, yepyeni girişimcileri, bitmek bilmez emekleri ve çalışkanlıklarıyla Tokat esnafı bu şehrin damarlarına her zaman kan oldu. Onlarla birlikte olup, hasbihal etmek, dertleriyle dertlenmek, istek ve taleplerini, şehrimize dair düşüncelerini dinlemek, çözüm üretmek bizim için gururdur. Şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan, istihdamını artıran bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Görevde olduğumuz sürece, esnafımızın hak ve hukukunu gözeten bir yönetim anlayışıyla, işine iş, aşına aş katmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da halkımızla, esnafımızla iç içe olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.