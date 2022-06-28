Yeşilırmak’ta belgesel tadında görüntüler

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Tokat şehir merkezinden geçen Yeşilırmak’ta balık tutan leylek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yeşilırmak’ta balık avlayan leyleği gören vatandaşlar o anları izlemekten kendini alamadı. Su seviyesinin sığ olduğu noktada tek ayağı üzerinde bekleyen leyleğin balık avı kameralara yansıdı. İrili ufaklı balıkları gagası ile yakalayan leylek afiyetle tuttuğu balığı midesine indirdi. Vatandaşlarda leyleğin balık tutmasını cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Şehir hayatında belgesel tadında görüntüleri izlemekten mutlu olduğunu belirtti.

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