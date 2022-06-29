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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turhal’da alt yapı mercek altına alındı

İHA

Turhal’da alt yapı mercek altına alındı

Tokat’ın Turhal ilçesinde 190 kilometrelik altyapı hattı mercek altına aldı.
Turhal Belediyesi yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı ile alt yapı hattında temizlik ve bakım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "İlçemizin üstyapısı kadar altyapısında da çalışmalarımız devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı arkadaşlarımız ilçemiz genelinde bulunan 190 kilometrelik altyapımızda oluşabilecek her türlü probleme önlem almak amacıyla 2 adet yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı ile kontrollerine periyodik olarak devam ediyor. İlçemizde sürekli olarak altyapımızı geliştiriyoruz. Bu temizlik çalışmalarımız ise altyapı hatlarımızın verimli ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor" dedi.

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