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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta ihraçlık kirazda yüzde 100 rekolte artışı

İHA

Tokat’ta ihraçlık kirazda yüzde 100 rekolte artışı

Tokat’ta ihraçlık kiraz rekoltesi önceki yıllara göre yüzde 100 artarak 500 tonu geçti.
Tokat’ta, kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazara sahip olan Kemalpaşa köyünde kiraz hasadında sezon sonuna gelindi. Bu yıl yaklaşık 60 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldı. 2632 kalibre olan "ziraat 0900" cinsi kiraz tadı, görünüşü ve dayanıklılığı nedeniyle ihracatta tercih edildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Güney Asya ülkelerine ziraat 0900 cinsi kiraz gönderildi. Yağmur yağışları üreticiyi bir nebze etkilemiş olsa da ihraçlık kiraz rekoltesinde önceki yıllara göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı. Köylüler tarafından hasat edilen kirazlar komisyonculardan tırlara yüklenerek firmalar aracılığı ile yurt dışına gönderildi. Yurt dışı piyasanın yanı sıra yurt içinde de birçok ilden kiraza talep oldu.

“Sezonumuz çok şükür iyiydi”
Komisyoncu Suat Vurgun, sezonun iyi geçtiğini ifade ederek, “Kirazlarımız bu sene iyiydi. Kalitemiz iyiydi. Rekoltemiz düşüktü ama tonaj olarak satışlarımız iyiydi. Çok şükür kirazın sonuna geldik. Allah nasip ederse yağmura çamura kaptırmadan kirazlarımızı sezonumuzu kapatıyoruz. Sezonumuz da çok şükür iyiydi. Şu anki durumda da kirazlarımızı satışları iyi. Allah bin bir bereket versin. Kiraz fiyatları başlangıçta 1718’den açılış yaptı. İhracatlarımız geldi, iyiydi. Çok şükür çiftçinin İnşallah bu sene yüzü gülmüştür. Rusya, Hindistan, Kuzey Irak’a kiraz gönderdim. İç piyasalarımız Ankara, Trabzon olmak üzere bütün illerle çalıştık” dedi.
Kiraz üreticisi Cemal Altunoluk, kirazın cinsine kalitesine göre 7 lira ile 22 lira arasında satıldığını söyledi. Çiftçi İsmail Çitil ise kirazın para kazandırdığını ama artan maliyetlerinden olumsuz etkilendiklerini belirterek, “Kiraz bu sene para etti, memnunuz. Yağmurda biraz etkiledi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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