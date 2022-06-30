El-Bab görevini tamamlayan komandolar Tokat'ta

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde konuşlu Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli 180 komando, Suriye'nin El-Bab şehrindeki görevlerini tamamlayarak kente döndü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Niksar ilçesinde konuşlanan ve 'Kurtlar' diye adlandırılan Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda görevli komandolar, 6 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde, Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunda görev yaparak sürelerini tamamlayan komandolar, Tokat'a döndü. Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Taburu'nda komandolar için karşılama töreni düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Komandolar ve aileleri, kavuşmanın sevincini yaşadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-06-30 14:24:20
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