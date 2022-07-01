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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD gönüllülüğü için 540 bine yakın başvuru

DHA

AFAD gönüllülüğü için 540 bine yakın başvuru


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, 2019'da başlatılan 'Destek AFAD Gönüllülük Projesi'nin sürdüğünü belirterek, "540 binin üzerinde başvuru var. Şu ana kadar 11 bine yakın arkadaşımız 'destek AFAD gönüllüsü' olmaya hak kazandı ve kimliklerini aldı" dedi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası afet durumunda hızlı ve bilinçli müdahale için farklı meslek gruplarından oluşan çok sayıda gönüllüye eğitim veriyor. Bu kapsamda Tokat'ı ziyaret eden AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, gönüllülük başvuruları ve eğitimleri hakkında bilgi verdi. Projenin başlatılmasıyla önemli sayıda başvuru geldiğini anlatan Taşdelen, "Destek AFAD Gönüllülük Projesi'ni 2019 yılında başlattık. Şöyle tasarladık. İlk önce başvuran arkadaşlarımız sistem içinde çevrim içi olarak eğitimler alacak daha sonra bu eğitimleri başarılı bir şekilde geçen arkadaşlarımız, AFAD İl müdürlüklerimizde yüz yüze eğitim alarak tamamlayacaklar. Bu şekilde destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanacaklar. Şu anda bize ulaşan rakamlara göre 540 binin üzerinde başvuru var. 11 bine yakın arkadaşımız da destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmış ve kimliklerini almışlardır" diye konuştu.
Sistemin sağlıklı çalıştığını anlatan Taşdelen, "Sistem doğru ve güzel çalışan bir sistem. Tabi ki hedeflerimiz daha büyük, Türkiye büyük bir coğrafya. Bu coğrafyada hizmet verebilmek için gönüllülerin desteğini alabilmek önemli. Teşvik edebildiğimiz kadar gönüllülerimizi teşvik ederek beraber olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra STK'larımızla benzer bir çalışmamız var. Onların da akredite olması için yoğun bir çabamız söz konusu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-07-01 11:03:55

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