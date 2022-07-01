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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı

İHA

Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı

Tokat’ın Niksar ilçesinde şeker denetimine çıkan zabıta ekipleri gözlerine inanamadı. Bazı markalara ait toz şeker paketlerini hassas terazilerde tartarak gramaj kontrolü yapan ekipler, denetimlerde yüzlerce paket şekerde gramaj eksikliği olduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye göre; Niksar Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlere şok baskın yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler bazı markalara ait toz şeker paketlerini hassas terazilerde tartarak gramaj kontrolü yaptı. Denetimlerde yüzlerce paket şekerde gramaj eksikliği olduğu tespit edildi. Tutanak tutan ekipler gerekli cezai müeyyide uygulanması için çalışma başlattı.
Niksar Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Aksu, fırsatçı yaklaşımlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Özdilek Özcan’ın talimatları doğrultusunda ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında etiketle kasa arasına fiyat farkı olan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı. Özellikle şeker ürünleri ile alakalı olarak kapalı ambalajlı üzerinde gramajı yazan ürünlerdeki eksik gramajların tespitini yaptık. Çeşitli marketlerde 5 ve 2 kilogramlık 200 paket kapalı toz şeker ürünlerinde gramajlarda farklılıklar olduğu gözlemlendi. 2 ve 5 kilogramlık paket toz şekerlerinde 40 ila 80 gram arası eksik olduğunu tespit ettik. Firmalara bu ürünleri raflardan indirmelerini muhafaza altına almalarını bildirerek haklarında gerekli yasal işlemleri ve 79 bin lira gibi bir cezai işlem uyguladık. Market raflarında, depolarda ve yapılan etiket denetimlerinde olumsuzluk tespit edilen firmalara para cezası uygulanmış olup ayrıca İl Ticaret Müdürlüğüne konu iletilmiştir. Denetimlerimize hız kesmeden devam edilecektir. Vatandaşlarımızın temel tüketim mallarına erişimini engelleyen, gramaj ve etiket konusunda fırsatçı yaklaşım en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bizim vatandaşlardan istirhamımız ürün üzerindeki yazan kilogramlara bakmayıp eğer şüphelendikleri bir durum var ise mutlaka kasiyerdeki görevli arkadaşlara ürünleri tartmasını ve eksik gördükleri anda da mutlaka zabıta müdürlüğümüzü bilgilendirmelerini önemle rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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