Engelli oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüs çarpmasıyla öldü

İbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, zihinsel engelli oğlu Umut Can ile yolun karşısına geçmek isteyen Samiye Çelenoğlu (44), minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 kara yolunda meydana geldi. Zihinsel engelli oğlu Umut Can Çelenoğlu (12) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Samiye Çelenoğlu´na, Mustafa Doğan (19) yönetimindeki 60 RG 491 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Samiye Çelenoğlu, hayatını kaybetti. Umut Can Çelenoğlu ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Çelenoğlu´nun cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yerinden ayrılıp, 100 metre ilerideki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne giden minibüs sürücüsü Mustafa Doğan ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-07-01 17:44:33



