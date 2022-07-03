Tokat’ta bıçakçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Tokat’ta iki bıçakçı arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay; Alipaşa Mahallesi'nde karşılıklı bıçakçı dükkanı olan iki esnaf arasında yaşandı. Bir süredir aralarında devam eden husumet yanı sıra, bıçak bileme nedeniyle sözlü yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Elinde satırla iş yerinin önünde dolaşan F.Ö. (38), satırı bırakıp plastik boru ile karşı komşusunun işyerine girerek M.U.’ya (66) saldırdı. M.U. ise tabancası ile karşılık vererek ateş açtı. Omuz bölgesinden yaralanan F.Ö. kendi iş yerine koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralanan kişi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaşananlar anbean bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınan M.U.'ya ait tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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