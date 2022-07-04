Kaz Gölü'ne ak pelikanlar akın etti

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Tokat'ın Pazar ilçesinde kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü'ne pelikanlar akın etti.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kara leylek, ak leylek, angıt, alaca balıkçıl, gri balıkçıl, ak kuyruksallayan büyük beyaz balıkçıl, karatavuk, ördek türleri, kaz türleri, çıvgın, çayır incir kuşlarına ev sahipliği yapan Kaz Gölü 443 dekar alanda yer alıyor. Kaz Gölü'nde alışılmışın dışında konaklayan ak pelikanlar objektiflere yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından görüntülenen ak pelikanlar dikkatleri çekti.

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