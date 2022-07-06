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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban pazarında ‘ultrason’ ekibi görev başında

İHA

Kurban pazarında ‘ultrason’ ekibi görev başında

Tokat’ta, Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı ‘ultrason’ ekibi tarafından kontrol ediliyor.
Tokat’ta gebe hayvanların kurban bayramında kesilmesinin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Kurban pazarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri denetime çıktı. Sürdürülebilir hayvancılığın yaşatılması için yapılan çalışmalarla ilgili Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, bilgi verdi. Amaçlarının erken gebeliği önlemek veya gebe olan hayvanların kurbanda kesimini engellemek olduğunu belirten Şahin, “Bildiğiniz gibi ülkemizde sürdürülebilir hayvancılığın devam etmesi için gebe hayvanların kesimi yasak. Arkadaşlarımız da bu minvalde üreticilerimizin talepleri veya şüphelendikleri bir durumlarda hayvan pazarında ultrasonla gebelik kontrolü yapıyorlar. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde bir gebe hayvana rastlamadık. Gebe hayvana rastlandığımızda bunu kesimini engelleyerek geri işletmesine iade ediyoruz” dedi.
Müdür Şahin, satın alacağı kurbanlığın gebe olduğumdan şüphelenenlere de yardımcı olduklarını belirterek, “Kurbanı keserken herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak böyle gebelik testlerini yaptırmamız gerekiyor. Bu böylece iki canı kurtarmış oluyoruz. Şu anda da arkadaşlarımız gebelik testlerine devam etmekteler. 5996 sayılı kanuna göre gebe hayvanların kesimi yasak. Cezai müeyyidesi var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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