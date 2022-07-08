Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binasında personeli ile bayramlaşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Niksar Belediyesi ailesi olarak, yoğun çalışma tempomuzun ardından bayramda bir nebze olsun nefes alacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice bayramlarda yine buluşmak dileğiyle” dedi.

Başkan Özcan konuşmasının ardından personeli ile tek tek bayramlaştı.

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