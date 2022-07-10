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Yeni Tokat Havalimanı 3 ayda 26 bin 783 yolcu ağırladı

İHA

Yeni Tokat Havalimanı 3 ayda 26 bin 783 yolcu ağırladı

Yeni Tokat Havalimanı 3 ayda 26 bin 783 yolcuyu ağırladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı’nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı’nda Haziran ayında iç hat yolcu trafiği 7 bin 970 oldu. Haziran ayında, Tokat Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 68’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 82 ton oldu. 25 Mart tarihinde hizmete açılan Yeni Tokat Havalimanı’nda yolcu trafiği 26.783, uçak trafiği 441, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 239 ton olarak gerçekleşti.

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