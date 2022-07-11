Sürü bulundu, Afgan çobana ulaşılamadı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Pazar ilçesinde sürü ile gittiği yayladan geri dönmeyen Afganistan uyruklu çoban Mohammad Rasoul Turkmen'i (40) arama çalışmaları sonlandırıldı.

Pazar ilçesine bağlı Doğancalı köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammad Rasoul Turkmen, önceki gün sürü otlatmak için Akdağ bölgesindeki yaylaya gitti. Havanın kararmasına rağmen Turkmen geri dönmedi. Bölgeye giden köylüler, sürüyü buldu ancak ancak çobana ulaşamadı. Köylülerin ihbaryla İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Gün boyu süren çalışmalarda Turkmen'in izine rastlanmadı. Turkmen'in bölgeyi terk etmiş olma ihtimali değerlendirilerek, arama çalışmalarına son verildi. Turkmen'ın teknik takip ile aranacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-07-11 13:59:03



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