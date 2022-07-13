Havuzda boğulan Muhammed Ayaz, İstanbul'da toprağa verilecek



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde ailesi ile gittiği termal otelin havuzunda boğulan Muhammed Ayaz Gül (7), İstanbul'da toprağa verilecek.

İstanbul'un Silivri ilçesinde oturan İlham Gül, ailesi ile birlikte bayram tatili için memleketi Tokat'ın Sulusaray ilçesine geldi. Bayramın son günü Gül, 3 çocuğunu alarak ilçedeki termal otele gitti. Otel içindeki havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada otelin dışındaki havuza girdi. Oğlunun olmadığını fark eden Gül, otel personelinden yardım istedi. Otel çevresinde arama yapan personel, küçük çocuğu havuzda hareketsiz yatarken gördü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tokat Devlet Hastanesi morguna konulan ve otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Ayaz'ın cenazesi, sabah ailesine teslim edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI YOKMUŞ

Bu arada olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Muhammed Ayaz Gül'ün babasının yanından ayrıldıktan sonra girdiği havuzun derinliğinin 1 metre 20 santimetre olduğu, o sırada da içinde başka kimse bulunmadığı belirtildi. Havuzun bulunduğu alanda ise güvenlik kamerası olmadığı öğrenildi. Olay sırasında ihmal olup, olmadığı araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-07-13 11:26:53



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