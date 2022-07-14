Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Sulusaray ilçesi kaplıca yolunda meydana geldi. A.S. idaresindeki 41 AEB 502 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 28 ABN 948 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sulusaray Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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