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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram sonrası sebze fiyatları düşüşe geçti

İHA

Bayram sonrası sebze fiyatları düşüşe geçti

Tokat’ta, Kurban Bayramı sonrasında sebze fiyatları düşüşe geçti.
Behzat deresi üzerinde kurulan kapalı pazar yerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Bayram öncesi 78 lira olan salatalığın kilosu 45, 1315 liraya kadar çıkan domatesin kilosu ise 107,5 liraya kadar düştü. Meyve fiyatlarında da geçen haftaya göre düşüşler yaşandığı gözlemlendi.
Pazarcı esnafından Selahattin Camgözoğlu, geçen haftaya göre sebze fiyatlarında düşüş olduğunu ifade ederek, “Bayram haftasından dolayı fiyatlar biraz daha yüksekti. Domates geçen hafta 1215 liraydı. Bu hafta 7,510 lira arasında gidiyor. Biber geçen hafta 15 liraydı. Şu an 810 liraya kadar var. Kabak, salatalık 7,5 lira idi bu hafta 4 lira oldu. Patlıcan geçen hafta 10 liraydı. Bu hafta 7 lira, fasulye 15 liraydı 10 liraya düştü. Patates, soğan 8,510 lira arasında gidiyor. Havalar ısınınca mallar bollaştıkça, yerli ürünler çıktıkça fiyatlar düşer” dedi.
Pazar esnafından Emre Sevim ise domates, biber fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığını belirterek, “İnşallah daha da düşer, iyi olur. Temennimiz o. Fiyatlarda ortalama 23 lira düşüş var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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