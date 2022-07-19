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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü

İHA

Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü

Tokat’ta, şeftalinin tarlada kilogram fiyatı 2 liraya kadar düştü.
Tokat'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı. İl merkezine bağlı Akyamaç köyünde şeftali hasadı havadan görüntülendi. Şeftalinin kilogramı cinsi ve kalitesine göre tarladan 210 lira arasında satışa sunuldu. Çevre illerin yanı sıra yurt içi piyasaya gönderilen şeftali hasadının eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Akyamaç köyü muhtarı Salih Şen, şeftalide taban fiyatın geçen seneye göre aynı olduğunu belirterek, “Şeftalinin taban fiyatı bu sene ucuz. 2 liradan başladı. Üst tarafı da 10 liraya kadar gidiyor. Şeftalide henüz ihracat başlamadı. Yurt içi pazarında Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aksaray, Kayseri, Sivas’a yakın illerin hepsine buradan şeftali gidiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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