Tokat'ta tarımsal sulama sorunu çiftçiyi endişelendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta tarımsal sulama sorunu çiftçiyi endişelendiriyor

İHA

Tokat'ta tarımsal sulama sorunu çiftçiyi endişelendiriyor

Tokat'ın Turhal ve Pazar ilçelerine bağlı bazı köylerde ekili tarım arazilerinde yaşanan sulama sorunu çiftçiyi endişelendiriyor.
Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un 1 Mart tarihide TBMM'de gündeme getirdiği tarımsal sulama sorunu patlak verdi. Almus Barajı'ndan DSİ'ye ait kanallara verilen suyun bazı köylere ulaşmaması çiftçileri endişelendirmeye başladı. Tarımsal sulamada yaşanan soruna dikkat çeken MHP'li Bulut, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tokat köylüsünü bekleyen susuzluk tehlikesini TBMM’de gündeme getirdiğine dikkat çeken Bulut, "Tokat’ın suyu, Tokat köylüsüne aittir dedim. Ben milletvekili olarak bazı kimselerin değil, Tokatlı kimsesizlerin sesi oldum. Milletin feryadını dert edindim. O gün benimle dalga geçenler, kendi hemşehrilerini değil, suyun başını kesenleri dost edinenler beni hayal görmekle, cahillikle itham ettiler. Mücadeleme destek vermek yerine sesimi kısmaya gayret ettiler. Bugün Kazova’da su yok, köylü feryat içerisinde bekliyor. Ve ben geçen hafta su bekleyen köylüyü dinlerken, köy köy gezip çare ararken, bakın haklı çıktım demeden sorunu çözmek isterken maalesef hastalandım. Covid19 nedeniyle evden çıkamaz durumdayım. Ancak şimdilik sesimi böyle duyurabiliyor, iyileşmeyi bekliyorum. Bu köylü başkası değil, biziz! Hepimizin anası, babası, atasıdır. Su köylümüzün hakkıdır. Hakka girmeyin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta, 1 milyon 120 bin 140 doz Covid-19 aşı yapıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta, 1 milyon 120 bin 140 doz Covid-19 aşı ...
Tokat’ta, 650 dekar alanda lavanta hasadı
YEREL HABERLER Tokat’ta, 650 dekar alanda lavanta hasadı
Uzmanlardan kenelerin evcil hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı
YEREL HABERLER Uzmanlardan kenelerin evcil hayvanlarla yayılmasına ...
Erbaa’da 3 gün festival heyecanı yaşanacak
YEREL HABERLER Erbaa’da 3 gün festival heyecanı yaşanacak
Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü
YEREL HABERLER Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü
Kadınların çekçekle çamaşır makinesi hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Kadınların çekçekle çamaşır makinesi hırsızlığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.