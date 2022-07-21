Tokat'ta tarımsal sulama sorunu çiftçiyi endişelendiriyor

Tokat'ın Turhal ve Pazar ilçelerine bağlı bazı köylerde ekili tarım arazilerinde yaşanan sulama sorunu çiftçiyi endişelendiriyor.

Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un 1 Mart tarihide TBMM'de gündeme getirdiği tarımsal sulama sorunu patlak verdi. Almus Barajı'ndan DSİ'ye ait kanallara verilen suyun bazı köylere ulaşmaması çiftçileri endişelendirmeye başladı. Tarımsal sulamada yaşanan soruna dikkat çeken MHP'li Bulut, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tokat köylüsünü bekleyen susuzluk tehlikesini TBMM’de gündeme getirdiğine dikkat çeken Bulut, "Tokat’ın suyu, Tokat köylüsüne aittir dedim. Ben milletvekili olarak bazı kimselerin değil, Tokatlı kimsesizlerin sesi oldum. Milletin feryadını dert edindim. O gün benimle dalga geçenler, kendi hemşehrilerini değil, suyun başını kesenleri dost edinenler beni hayal görmekle, cahillikle itham ettiler. Mücadeleme destek vermek yerine sesimi kısmaya gayret ettiler. Bugün Kazova’da su yok, köylü feryat içerisinde bekliyor. Ve ben geçen hafta su bekleyen köylüyü dinlerken, köy köy gezip çare ararken, bakın haklı çıktım demeden sorunu çözmek isterken maalesef hastalandım. Covid19 nedeniyle evden çıkamaz durumdayım. Ancak şimdilik sesimi böyle duyurabiliyor, iyileşmeyi bekliyorum. Bu köylü başkası değil, biziz! Hepimizin anası, babası, atasıdır. Su köylümüzün hakkıdır. Hakka girmeyin” dedi.

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