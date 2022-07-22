Kıbrıs gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Kıbrıs Gazisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 kara yolu Hacıpazar Köyü yakınlarında meydana geldi. Taşova’dan Erbaa’ya seyir halinde olan H.U. (26) idaresindeki 34 RT 8368 plakalı Hyundai marka otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Mert’e (69) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Kıbrıs Gazisi olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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