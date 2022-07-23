Bariyerlere çarpan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan ambulans kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Reşadiye D100 kara yolu Ataküçük sanayi sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hasta taşıyan Kürşat Ş. (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı ambulans sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlerde asılı kalan ambulansın şoförü ile birlikte sağlık memurları V. Ş (24), B. T. (24) hafif şekilde yaralanırken, ambulans içerisinde hasta olarak sevk edilen Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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