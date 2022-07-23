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Başkasının verdiği ekmeği yemedi, 45 dakika iş yeri sahibinin gelmesini bekledi

İHA

Başkasının verdiği ekmeği yemedi, 45 dakika iş yeri sahibinin gelmesini bekledi

Tokat’ta sokak köpeği başkası tarafından verilen ekmeği yemedi, 45 dakika iş yeri sahibinin gelmesini bekledi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Kayalık Mahallesinde bulunan bir markete fırıncı sabah saatlerinde kasalarla ekmek bıraktı. Yanına gelen köpeğe ekmek veren işçi aracına binerek uzaklaştı. Köpek ise ağzı ile aldığı ekmeği kaldırıma bırakarak başında beklemeye başladı. Yaklaşık 45 dakika sonra iş yerini açmaya giden Ayhan Akın yerden ekmeği alarak köpeğe verdi. Market sahibinin verdiği ekmeği ağzı ile alan köpek yolun karşısında bulunan yuvasına gitti.

Güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi duygusal anlar yaşadı
Maya isimli sokak köpeğine mahalleli olarak sahip çıktıklarını ifade eden Akın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde duygusal anlar yaşadığını söyledi. Akın, fırıncı tarafından verilen ekmeği alan köpeğin 45 dakika kedisini beklediğini belirterek, “Ekmeğe dokunmadan burada benim gelmemi beklemiş. Bu da beni açıkçası duygulandırdı. Çok duygulandım. Yaklaşık 2 seneden beri ben bu hayvana her sabah yiyecek veriyoruz. Bize alıştı poğaça, ekmek veriyoruz. Benim işe gelme saatimi özellikle bildiği için dükkanın önünde her zaman beklerdi. Bir tane alır giderdi. Bu sabah da ekmeği öyle yememesindeki amacı anlayamadım. Ama bana olan saygısından mı? Onu bilmiyorum” dedi.
Seda Akın ise sokak köpeğinin her sabah iş yerine girmeden kendisine yiyecek verilmesini beklediğini belirterek, “Hiçbir şekilde dükkanda ekmeğimize dokunmuyor ve iş yerine girmiyor. Merdivenleri bile çıkmıyor. Sadece biz ekmeği verdiğimiz zaman ayağını koyuyor ve alıyor gidiyor. Bu herhalde sevgiden dolayı, hayvan sevgisi dedikleri bu olsa gerek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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