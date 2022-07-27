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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta, 13 üniversite görücüye çıktı

İHA

Tokat'ta, 13 üniversite görücüye çıktı

Tokat’ta, Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı çerçevesinde 13 üniversite öğrenci adayları ile buluştu.
Tokat’ta, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamayı amacıyla Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından tercih fuarı kuruldu. Tokat Cumhuriyet Meydanında fuarın açılışı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü aynı zamanda Anadolu Üniversiteler Birliği dönem başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile dekan ve öğretim üyelerinin katılımı ile yapıldı. Rektör Kul, Erzincan ve Sivas’ın ardından Tokat’ta fuarın açılışını yaptıkların ifade ederek, “Bu çalışmalar aynı zamanda üniversiteler arasında iş birliğidir. Koordinasyonu ilk sinerji oluşturacak şekilde güçlendirmektedir. Hem üniversitedeki çalışanlar idari personeller birbirlerini tanımakta, hem şehirleri hem üniversiteleri tanımakta. Bu sayede güzel bir sinerji oluşmaktadır. Umarım bu fuar hem üniversiteyi tercih edecek öğrencilerimiz için hem de üniversiteyi tanıtmak amacıyla yapılan bu çalışmalar için hayırlı olur diye düşünüyorum. Öğrencilerimizin kariyer planı planlamasında elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız” dedi.
Rektör Şahin ise Türkiye'de üniversite birlikleri anlamında ilk defa üniversite tercih fuarı yapıldığına dikkat çekerek, “Üniversite tercihleri anlamında öğrencilerimize bir ufuk açmak istiyoruz. En azından birliğimize üye, bu çevredeki üniversitelerin özelliklerini. niteliklerini öğrencilerimizle paylaşmak, onları üniversitemize davet etmek maksadıyla böyle bir fuar organizasyonu yaptık” diye konuştu
Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarını; Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Malatya şehirlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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