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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Hatipoğlu, patoz yaptı

İHA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, biçilen buğday başağını yaba ile patoz makinense atarak çiftçilere yardımcı oldu.

Vali Hatipoğlu, patoz yaptı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, biçilen buğday başağını yaba ile patoz makinense atarak çiftçilere yardımcı oldu.
Tokat’ın Artova ilçesinde temaslarda bulunan Vali Hatipoğlu, yol güzergahı üzerindeki tarlada çalışan köylüleri ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Hatipoğlu, patoz yapan çiftçilere yardımcı oldu. Vali Hatipoğlu, biçilen buğday başağınıı yaba ile patoz makinesine attı. Verim ve kalitenin yüksek olduğu bir hasat sezonu dileyen Vali Hatipoğlu, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Eski eşyalar müzesinin açılışını yaptı
Vali Hatipoğlu, Artova Kaymakamlığı desteği ile Bülent ve Aydın Şanlı tarafından babaları Ahmet Duran Şanlı’nın anısı için oluşturulan eski eşya ve tarım araç gereçlerinin yer aldığı müzenin açılışına katıldı. Eski eşyalar müzesini gezen Vali Hatipoğlu, sergilenen tarım aletleri ve eşyaları yakıdan inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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