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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet festivalinde adrenalin dolu anlar

İHA

Motosiklet festivalinde adrenalin dolu anlar

Tokat'ta ikincisi düzenlenen motosiklet festivalinde adrenalin dolu anlar yaşandı.
Türkiye’nin dört bir yanından Tokat’a giden yüzlerce motosiklet tutkunu festivalde bir araya geldi. Eski Tokat Havalimanında kamp kuran motosiklet tutkunları şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şov programına ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stunt Rider Birkan Polat'ın motosikleti ile yaptığı özel gösteri nefesleri kesti. Motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler alkış toplayan Polat, alevlerin içinde yaptığı gösteri alkış topladı. Türk bayrağı ile motosiklet üzerinde tur atan Polat, izleyicileri selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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