Otomobilin çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

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Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)-TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Kavşağı'nda meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a giden Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Zöhre Topaç'a çarptı. İhbarla gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaç, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-07-31 15:01:57



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