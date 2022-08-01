Kurban bayramını aratmayan görüntüler, boğa ortalığı bir birine kattı

Tokat’ta mezbahaneye götürüldüğü araçtan atlayan boğa ortalığı bir birine kattı.

Tokat’ta Kurban bayramını aratmayan görüntüler yaşandı. Mezbahaneye götürüldüğü araçtan yola atlayan boğa hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yoldan geçen araçların arasına dalan boğa ortalığı bir birine kattı. Boğayı biranda karşısında görenler korku dolu anlar yaşadı. Bir türlü yakalanmayan boğa sahibine ecel terleri döktürdü. Belediye ekipleri uyuşturucu iğne ile boğaya müdahale etti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen boğa Yeşilırmak nehri yanındaki yolda sıkıştırıldı. Bir bisikletli çocuğa çarpan boğa uyuşturucu iğnenin etkisi ile sersemleyince yakalanabildi. Yakalandığı yerde kesilen boğa kepçe yardımı ile araca konularak mezbahaneye götürüldü. Boğanın çarptığı bisiklette maddi hasar meydana gelirken, çocuk olayın şokunu bir süre atlatamadı.

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