Üç gündür aranıyordu, ormanda bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Beldesinde ikamet eden Osman Başolun (78) evden çıktıktan sonra haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda yatar vaziyette bulundu. Şahıs 112 ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Arama çalışmalarına 12 AFAD, 15 jandarma 20 civarında yerel halk olmak üzere yaklaşık 47 kişi katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.