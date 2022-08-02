3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Osman Başol (78), ekipler tarafından ormanda bulundu.

Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan Alzheimer hastası Osman Başol, 30 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, aynı gün belde çevresi ile ormanda arama başlattı. Osman Başol, bugün sabah saatlerinde belde yakınındaki ormanda bulundu. Bitkin düştüğü görülen Başol, sağlık kontrolü için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-08-02 12:10:04



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