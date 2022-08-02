Tokat’ta sulama kanalına düşen otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Niksar ilçesi Şahinli Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. İ.B.Ö. idaresindeki 60 AV 173 plakalı Volkswagen marka otomobil, yan yoldan çıkan N.A. idaresindeki 60 EM 343 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Sulama kanalında su seviyesinin düşük olması faciayı önledi. Kazada yaralanan iki otomobil sürücüsü ile kanala uçan araçta bulunan bir yaralı olmak üzere 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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