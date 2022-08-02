Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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'ÖLMEDİ DEYİN, NE OLUR'

Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp, onun kız arkadaşını yaralayan Fatma G., Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma G. hastaneye giderken basın mensuplarının 'Neden vurdunuz?' sorusuna, 'Ölmedi deyin, ne olur' diye cevap verdi. Fatma G., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-08-02 20:13:41



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